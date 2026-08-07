Команда Башкирии приступила к участию в окружных сборах «Гвардеец» в Пензе

Сборная республики в составе 20 лучших юнармейцев принимает участие в военно-патриотических сборах Приволжского федерального округа «Гвардеец». Они проходят с 1 по 21 августа на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А. В. Хрулева.
Команда Башкортостана была сформирована по итогам регионального этапа, который прошел в июне на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В состав сборной вошли сильнейшие юнармейцы из разных городов и районов республики.
Всего в сборах «Гвардеец-2026» участвуют более 280 юношей из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также Луганской Народной Республики. Общественный проект реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
Программа сборов включает творческие конкурсы, военно-прикладные и спортивные мероприятия, викторины по истории России. Участников ждут строевая, тактическая, стрелковая и парашютная подготовка, занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, а также полевые занятия на полигоне. В этом году в программу впервые включили состязания по плаванию.
Справка
Проект «Гвардеец» проводится в Приволжском федеральном округе с 2013 года и за годы реализации стал одной из ключевых площадок военно-патриотического воспитания молодежи. За время существования сборов в них приняли участие 5,5 тысяч человек, многие из которых впоследствии связали свою жизнь с Вооруженными силами РФ или правоохранительными органами.
Ранее Глава Башкирии назвал юнармейцев главными патриотами страны.
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