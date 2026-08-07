Благодаря прокуратуре Башкирии с алиментщиков взыскали более 1 млрд рублей

В Башкирии при надзорном сопровождении прокуроров в пользу несовершеннолетних взыскали 1,1 млрд рублей, что на 300 млн рублей превышает показатели прошлого года. Итоги данной работы подвела прокуратура республики.

В ходе проверок установлено, что судебные приставы не всегда принимали должные меры к принудительному исполнению судебных актов. Прокурорами выявлены факты несвоевременного установления местонахождения должников и их имущества, непривлечения их к административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, неверного расчёта задолженности, незаконного окончания исполнительных производств, нарушения порядка рассмотрения обращений взыскателей.

Всего пресечено почти 600 нарушений законодательства. В адрес руководителя региональной службы судебных приставов внесены 112 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 93 виновных должностных лица, опротестованы 275 незаконных постановлений об окончании исполнительных производств.

Принятые меры позволили всесторонне рассмотреть имеющиеся проблемы и скорректировать работу приставов.

Ранее в Уфе задержали участников ОПГ, оформлявших сим-карты через Госуслуги.