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12:48 (UTC+5), 07 Августа 2026

В Уфе задержали участников ОПГ, оформлявших сим-карты через Госуслуги

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
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Сотрудники бюро специальных технических мероприятий главного управления МВД РФ по Волгоградской области совместно с полицейскими из Башкирии задержали участников преступного сообщества. Они подозреваются в преступлениях в сфере компьютерной информации, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники получали доступ к личным кабинетам граждан на Госуслугах, в том числе уже умерших. На основании их персональных данных оформлялись сим-карты, которые могли использоваться для массового обзвона жителей различных регионов страны для кражи денежных средств под различными предлогами.

Кроме того, предполагаемые организаторы противоправной деятельности арендовали в Волгограде и Уфе помещения, где оборудовали четыре офис-центра. Там подозреваемые занимались регистрацией сим-карт и их дальнейшим распространением по территории России.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ России и Росгвардии задержали 22 подозреваемых, в том числе предполагаемых организаторов противоправной деятельности, их заместителей и помощников, межрегиональных кураторов, регистраторов сим-карт и курьеров. Ещё один участник группы объявлен в розыск. Следователем СУ УМВД России по Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 272 и 272.1 УК РФ. Кроме того, 11 фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ. В отношении 10 задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще 12 — в виде запрета определенных действий», — сообщила Ирина Волк.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов и в их офисах изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и более 4,5 тысяч сим-карт различных операторов связи. Кроме того, обнаружены денежные средства и блокноты с черновыми записями, имеющими доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности.

Ранее Ирина Волк сообщила о попытках вовлечения россиян в диверсии в Башкирии и других регионах России.

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