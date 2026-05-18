Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+12 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:25 (UTC+5), 18 Мая 2026

В Башкирии и других регионах пресекли попытки вовлечения россиян в диверсии

В рамках масштабной операции МВД, ФСБ и СК России по пресечению нелегальных каналов связи, используемых зарубежными кураторами для вовлечения россиян в преступления, задержаны 88 подозреваемых в более чем 30 регионах страны.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, среди задержанных — 34 гражданина России и два иностранца, подозреваемых в администрировании сим-боксов, а также 15 россиян, причастных к незаконному распространению сим-карт и регистрации аккаунтов. В ряде регионов также задержаны 37 человек, подозреваемых в совершении поджогов объектов инфраструктуры и имущества по заданиям украинских спецслужб.

«По имеющимся данным, многие из задержанных общались в группах знакомств популярного мессенджера с девушками, по просьбам которых пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания. Затем посредством интегрированных в сим-боксы абонентских номеров на связь с мужчинами выходили лжесотрудники российских правоохранительных органов. Они сообщали, что переданные координаты использованы ВСУ для планирования ракетных ударов и беспилотных атак. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности за оказание содействия противнику они склоняли вербуемых лиц к совершению противоправных действий. Предлогом зачастую выступала проверка антитеррористической защищенности объектов посягательств и участие в иных оперативных мероприятиях», — рассказала Ирина Волк.

Правоохранители изъяли более 50 сим-боксов и 8 тысяч сим-карт. Возбуждены уголовные дела по статье «незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции», санкции которой предусматривают наказание до 6 лет лишения свободы. Также МВД предупреждает о строгой ответственности за подобные преступления, вплоть до пожизненного срока.

Ранее в Башкирии наркодилера отправили в колонию на 16 лет за 128 преступлений.

Видео: МВД России | Мах
Другие видео
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru