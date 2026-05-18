В Башкирии и других регионах пресекли попытки вовлечения россиян в диверсии

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, среди задержанных — 34 гражданина России и два иностранца, подозреваемых в администрировании сим-боксов, а также 15 россиян, причастных к незаконному распространению сим-карт и регистрации аккаунтов. В ряде регионов также задержаны 37 человек, подозреваемых в совершении поджогов объектов инфраструктуры и имущества по заданиям украинских спецслужб.
«По имеющимся данным, многие из задержанных общались в группах знакомств популярного мессенджера с девушками, по просьбам которых пересылали координаты местонахождения школ, торговых центров и адресов проживания. Затем посредством интегрированных в сим-боксы абонентских номеров на связь с мужчинами выходили лжесотрудники российских правоохранительных органов. Они сообщали, что переданные координаты использованы ВСУ для планирования ракетных ударов и беспилотных атак. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности за оказание содействия противнику они склоняли вербуемых лиц к совершению противоправных действий. Предлогом зачастую выступала проверка антитеррористической защищенности объектов посягательств и участие в иных оперативных мероприятиях», — рассказала Ирина Волк.
Правоохранители изъяли более 50 сим-боксов и 8 тысяч сим-карт. Возбуждены уголовные дела по статье «незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции», санкции которой предусматривают наказание до 6 лет лишения свободы. Также МВД предупреждает о строгой ответственности за подобные преступления, вплоть до пожизненного срока.
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