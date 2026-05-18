В Башкирии наркодилера отправили в колонию на 16 лет за 128 преступлений

Стерлитамакский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Удмуртской Республики. Молодой человек признан виновным в совершении 128 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
По данным объединённой пресс-службы судов РБ, подсудимый, действуя в составе организованной группы с двумя сообщниками (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), с использованием интернета совершил покушения на незаконный сбыт наркотических средств. В марте 2025 года участники группы расфасовали 127 пакетиков с наркотиком. Часть из них была размещена на территории Стерлитамакского района, а оставшаяся партия хранилась в автомобиле, квартире и одежде для дальнейшего сбыта. В тот же день при попытке реализации преступного умысла подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
Ранее в Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.