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09:45 (UTC+5), 18 Мая 2026

В Башкирии наркодилера отправили в колонию на 16 лет за 128 преступлений

Мужчина полностью признал свою вину.

Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ | телеграм
Ксения Калинина

Стерлитамакский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Удмуртской Республики. Молодой человек признан виновным в совершении 128 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По данным объединённой пресс-службы судов РБ, подсудимый, действуя в составе организованной группы с двумя сообщниками (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), с использованием интернета совершил покушения на незаконный сбыт наркотических средств. В марте 2025 года участники группы расфасовали 127 пакетиков с наркотиком. Часть из них была размещена на территории Стерлитамакского района, а оставшаяся партия хранилась в автомобиле, квартире и одежде для дальнейшего сбыта. В тот же день при попытке реализации преступного умысла подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Ранее в Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина.

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