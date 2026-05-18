В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

По данным МЧС по РБ, прибывшими оперативно пожарными был обнаружен и передан бригаде скорой медпомощи 63-летний пострадавший. Позже была констатирована его смерть.

До прибытия пожарных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек, среди которых 7 детей.

Причины пожара устанавливаются, работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.

Ранее в больнице скончался пострадавший при пожаре на нефтебазе под Уфой.