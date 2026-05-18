В больнице скончался пострадавший при пожаре на нефтебазе под Уфой

По данным ведомства, 13 мая во время проведения работ по зачистке выведенного из эксплуатации резервуара произошёл пожар, в результате которого пострадали сотрудники двух предприятий. Троих работников подрядной организации ООО «Геоэкокад», которой выполнялись ремонтные работы на объекте, доставили в больницу № 18 Уфы с ожогами различной степени тяжести.
По информации работодателя, они находились снаружи у люка, с которого производилась откачка нефтешлама. Как уточнила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина, серьёзные ожоги получили чистильщики, 54 и 35 лет, травмирован также 25-летний мастер. 15 мая обнаружили тела троих погибших работников Черкасского нефтепроводного управления (филиала) АО «Транснефть-Урал». Поиски ещё одного слесаря по ремонту технологических установок участка эксплуатации резервуаров продолжаются.
Как стало известно сегодня, 18 мая, в больнице скончался 54-летний чистильщик ООО «Геоэкокад», госпитализированный с ожогами 90% тела.
Ранее АО «Транснефть – Урал» дало официальное сообщение о ЧП на ЛПДС «Нурлино».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.