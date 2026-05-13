АО «Транснефть – Урал» дало официальное сообщение о ЧП на ЛПДС «Нурлино»

АО «Транснефть – Урал» опубликовало официальное сообщение о происшествии на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино».

По данным компании, 13 мая 2026 года в ходе проведения работ по зачистке от донных отложений резервуара, выведенного из эксплуатации, произошло воспламенение газовоздушной среды с последующим возгоранием внутри обвалования. Работы выполнялись силами подрядной организации, трое ее сотрудников пострадали и были оперативно доставлены в медицинское учреждение.

На месте также работает комиссия, которая должна выяснить причины произошедшего. Спасатели устанавливают местонахождение нескольких работников станции, находившихся на площадке в момент ЧП.

Как сообщалось ранее, из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением.