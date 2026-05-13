Под Уфой тушат крупный пожар

На место были незамедлительно направлены силы и средства уфимского пожарно-спасательного гарнизона.
«Установлено, что из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением. Принимаются все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара», — проинформировали в ведомстве.
Все экстренные службы на месте. Причины пожара устанавливаются, происшествие классифицировано как технологическое.
По предварительным данным, в инциденте пострадали несколько человек. Их с ожогами госпитализировали. Информация уточняется.
Ранее на заводе в Челябинске загорелись тонны макулатуры.
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