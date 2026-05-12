На заводе в Челябинске загорелись тонны макулатуры

На открытой территории завода по переработке «Втор-Ком» произошло возгорание картона. Об этом сообщает 1obl.ru.

Отмечается, что пострадавших во время инцидента нет, угроза распространения огня отсутствует. Причины пожара пока неизвестны — специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения.

По данным регионального МЧС, в тушении задействованы 4 единицы техники и 12 пожарных.

Напомним, в трёх районах Башкирии горела сухая трава.