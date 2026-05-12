В трёх районах Башкирии горела сухая трава

По данным ведомства, за прошедшие сутки зарегистрировано три загорания сухой растительности в Стерлитамакском, Учалинском, Благовещенском районах. Все пожары удалось оперативно потушить.

Всего с начала 2026 года возникло 6 очагов лесных пожаров на общей площади более 55 гектаров и 148 загораний сухой растительности на общей площади более 221 гектара.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии на смену дождям и грозам придет жара.