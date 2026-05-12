В Башкирии на смену дождям и грозам придет жара

По данным Башгидрометцентра, во вторник, 12 мая, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха составит +17, +22°, по северо-востоку +10, +15°.
В среду, 13 мая, пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11°, по востоку до +1°, днем +21, +26°.
В четверг, 14 мая, без существенных осадков. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13°, в горных районах до +3°, днем +23, +28°.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в самой холодной деревне Башкирии Уткалево в мае замёрз водоём.
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