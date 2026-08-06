В Уфе проверят водителей автобусов и таксистов

Сегодня, 6 августа, на площади Володарского в столице республики проходит массовая проверка автобусов и легковых такси, организованная минтрансом РБ совместно с ГАИ, ФССП, ЦОДД и общественным советом при ведомстве.

Инспекторы оценивают техсостояние машин и наличие разрешительных документов на перевозку пассажиров и багажа. При выявлении нарушений автомобили отправят на штрафстоянку.

Ранее в Башкирии объявили операцию «Трактор».