В Уфе проверят водителей автобусов и таксистов

Сегодня, 6 августа, на площади Володарского в столице республики проходит массовая проверка автобусов и легковых такси, организованная минтрансом РБ совместно с ГАИ, ФССП, ЦОДД и общественным советом при ведомстве.
Инспекторы оценивают техсостояние машин и наличие разрешительных документов на перевозку пассажиров и багажа. При выявлении нарушений автомобили отправят на штрафстоянку.
Ранее в Башкирии объявили операцию «Трактор».
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