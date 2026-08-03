В Башкирии объявили операцию «Трактор»

С 3 августа по 4 сентября на территории республики пройдут рейды под условным названием «Трактор». Их цель — предотвратить аварии и ЧП с участием самоходных машин и прицепов, сообщили в гостехнадзоре РБ.
Инспекторы ведомства будут проверять спецтехнику, чтобы не допустить угрозы для жизни людей, их имущества и экологии. Владельцам рекомендовали не забывать проходить ежегодный техосмотр, оформлять страховку, не садиться за руль без прав и не эксплуатировать неисправные машины.
Рейды пройдут во всех районах и городах Башкирии.
Напомним, власти региона держат на контроле поставки топлива аграриям.
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