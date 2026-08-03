Власти Башкирии держат на контроле поставки топлива аграриям

На сегодняшний день обеспеченность аграриев республики дизельным топливом составляет около 19 тысяч тонн или 25% от потребности, сообщил на оперативном совещании правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
«В сутки потребляем 420 тонн. Два дня не было отгрузки топлива. Надеюсь, сегодня начнется. В пике будем потреблять 1500 тонн — это примерно вторая-третья декада августа, — пояснил Ильшат Фазрахманов. — Вот уже два года работаем по квотированию, и сегодня „Роснефть“ нам подтвердила все квоты. Надеемся, что физически сможем все отгружать. Это мелкий опт, по большей части, дизтопливо».
Ранее Башинформ сообщил о том, что урожайность зерновых в Башкирии превысила прошлогодние показатели.
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