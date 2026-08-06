В Нижнем Новгороде будут частично отключать телерадиовещание

Как сообщает pravda-nn.ru, работы на объекте запланированы 30 сентября и проводятся в светлое время суток.

Известно, что в период с 12.00 до 17.00 6, 7, 10, 11, 12 и 13 августа будут прерваны трансляции первого и второго мультиплексов (РТРС‑1 и РТРС‑2), аналогового канала «Суббота» и FM-радиостанций.

Радиовещание также приостановят 8, 9, 15 и 16 августа с 8.00 до 17.00. График могут скорректировать с учетом погодных условий.

Напомним, удар молнии в Уфе спровоцировал перебои ТВ-вещания.