Удар молнии в Уфе спровоцировал перебои ТВ-вещания

Сегодня утром во время сильной грозы в Уфе одна из молний ударила в здание Телецентра. Сильная вспышка вызвала перебои в ТВ-вещании.

Как сообщили в ГТРК «Башкортостан», сейчас техперсонал ликвидирует последствия разгула стихии и ремонтирует поврежденное оборудование.

Ранее в столице во время грозы упали деревья.