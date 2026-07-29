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12:37 (UTC+5), 29 Июля 2026

В Уфе во время грозы упали деревья

Фото: соцсети Илвира Нурдавлятова | МАХ
Элина Ахметова
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Гроза, прошедшая в Уфе ранним утром, оставила после себя немало разрушений. Только в Кировском районе города зафиксировано четыре случая падения деревьев. На улице Коммунистической, 92 дерево упало на тротуар и автомобиль; рядом крупная ветка упала на дом 90/1; на ул. Салавата отломившаяся ветка повредила кабельную линию; на Рабкоров, 9/11 дерево рухнуло на детскую площадку.

Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации района Илвир Нурдавлятов, отметив, что коммунальные службы уже приступили к уборке.

При осмотре становится очевидно: даже те деревья, которые внешне выглядят здоровыми, зачастую находятся в аварийном состоянии — у них есть дупла и другие внутренние повреждения, ослабленная корневая система. Такие деревья несут опасность при непогоде. Мы продолжим системную работу по обследованию зелёных насаждений и своевременному кронированию либо удалению аварийных деревьев — безопасность жителей для нас в приоритете, - прокомментировал глава Кировского района.
соцсети Илвира Нурдавлятова МАХ
соцсети Илвира Нурдавлятова МАХ
Фото: соцсети Илвира Нурдавлятова | МАХ
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Ранее в Уфе деревья падали при сильном дожде с градом 7 июля.

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