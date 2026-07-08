В Уфе из-за непогоды упало 7 деревьев

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, со вчерашнего дня до сегодняшнего утра было зафиксировано 7 случаев падения деревьев. Одно дерево повредило припаркованный автомобиль.

Пострадавших среди граждан нет, отметили в ведомстве. Обслуживающими организациями в полном объеме произведены работы по уборке деревьев.

Ранее Башинформ сообщал о том, что на Уфу обрушился мощный град.