В Башкирии отдельные категории инвалидов обеспечат средствами реабилитации

Сроки приема: с 7 по 27 августа 2026 года включительно.
Прием осуществляется в соответствии с постановлением правительства РБ от 20 мая 2019 года «Об обеспечении отдельных категорий инвалидов, проживающих в Республике Башкортостан, техническими средствами реабилитации (изделиями) за счет средств бюджета Республики Башкортостан».
Для участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрен приоритетный порядок приёма заявлений.
Ранее мы писали, что в минтруде Башкирии разъяснили, как инвалиды могут заправить автомобили на АЗС.
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