В минтруда Башкирии разъяснили, как заправляться инвалидам

Водители с инвалидностью или родители детей-инвалидов должны предъявить на АЗС справку, а операторы должны пригласить их машину к колонке, назвав по громкой связи её госномер. Порядок действий разъяснила в ходе брифинга по ситуации на топливном рынке глава минтруда РБ Ольга Кабанова.
Она напомнила, что право заправиться вне очереди имеют инвалиды I и II групп и их сопровождающие. То есть родители детей-инвалидов в их отсутствие правом заправиться без очереди не обладают, пояснила министр. Что касается многодетных родителей, у них нет права на внеочередную заправку.
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