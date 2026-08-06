Семья Чеботовых из Башкирии отпраздновала 72-летие совместной жизни

Семья Виктора Александровича и Нины Ильиничны Чеботовых из села Раевский Альшеевского района празднуют хризолитовую свадьбу – 72 года совместной жизни. Судьба в свое время свела их в Белокатайском районе, куда их привела жизнь в разных обстоятельствах.
Нина Ильинична родилась в Кировской области. В 14 лет она приехала к тёте и сразу же устроилась работать. А Виктор Александрович, выучившийся на плотника, приехал со строительной бригадой. Увидев юную Нину, он влюбился сразу и навсегда. Им было по девятнадцать, когда они связали свои судьбы узами брака. Через год родилась дочь Люба. Позже, решив начать новую главу, они переехали в село Раевский, купили дом, в котором появились на свет двое сыновей. Сегодня они окружены 8 внуками и 12 правнуками.
Глава семьи работал на железной дороге, ремонтировал и оборудовал составы вагонов. Его верная спутница трудилась в Раевском мясокомбинате. До восьмидесятилетнего возраста супруги Чеботовы держали скотину, не представляя своей жизни без труда, поделился их историей глава района Наиль Абелгузин.
Ранее Зуфар Зарифович и Загида Махмутовна Гариповы из Бураевского района отметили бриллиантовую свадьбу.
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