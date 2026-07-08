Семья Гариповых из Башкирии отметила бриллиантовую свадьбу

Зуфар Зарифович и Загида Махмутовна Гариповы из Бураевского района отмечают бриллиантовую свадьбу. 9 июля 1966 года, в деревне Кузбаево был зарегистрирован их брак.

Глава семьи родился 15 января 1943 года в деревне Абдуллино. Свою трудовую деятельность начал механизатором, работал трактористом и комбайнером в колхозе родного района. Его избранница родилась 7 марта 1943 года в деревне Кузбаево. По окончании школы девять лет преподавала в начальных классах.

В 1970 году семья переехала в Нефтекамск. Зуфар Зарифович до выхода на пенсию трудился водителем в автоколонне №1840. За безаварийную работу он удостоен ведомственной награды. Загида Махмутовна работала кассиром на телеграфе, а затем продолжила карьеру в Краснокамском РОВД, где долгие годы вела бухгалтерский учёт.

В 1998 году они вернулись в родное Кузбаево и основали там пасеку. Для совершенствования навыков супруги постоянно проходили обучение в разных районах и городах Башкирии, а затем делились опытом с земляками через публикации в районной газете «Алга». Они стали наставниками для начинающих пчеловодов и во многом способствовали возрождению интереса к этому ремеслу в районе. Сегодня семейное дело продолжает старший сын.

За 60 лет совместной жизни Гариповы воспитали троих детей — Камиля, Чулпан и Алика. Сейчас династия насчитывает семерых внуков и троих правнучек, сообщил глава администрации Бураевского района Рушан Гараев.

Ранее бриллиантовую свадьбу отметили Николай Федорович и Валентина Ильинична Константиновы из города Октябрьского.