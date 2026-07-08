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07:02 (UTC+5), 08 Июля 2026

Семья Гариповых из Башкирии отметила бриллиантовую свадьбу

«Стаж» совместной жизни супругов – 60 лет!

Фото: Личный архив семьи Гариповых | Предоставлено «Башинформу» семьей Гариповых
Ляйсан Закирова
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Зуфар Зарифович и Загида Махмутовна Гариповы из Бураевского района отмечают бриллиантовую свадьбу. 9 июля 1966 года, в деревне Кузбаево был зарегистрирован их брак. 

Глава семьи родился 15 января 1943 года в деревне Абдуллино. Свою трудовую деятельность начал механизатором, работал трактористом и комбайнером в колхозе родного района. Его избранница родилась 7 марта 1943 года в деревне Кузбаево. По окончании школы девять лет преподавала в начальных классах.

В 1970 году семья переехала в Нефтекамск. Зуфар Зарифович до выхода на пенсию трудился водителем в автоколонне №1840. За безаварийную работу он удостоен ведомственной награды. Загида Махмутовна работала кассиром на телеграфе, а затем продолжила карьеру в Краснокамском РОВД, где долгие годы вела бухгалтерский учёт.

В 1998 году они вернулись в родное Кузбаево и основали там пасеку. Для совершенствования навыков супруги постоянно проходили обучение в разных районах и городах Башкирии, а затем делились опытом с земляками через публикации в районной газете «Алга». Они стали наставниками для начинающих пчеловодов и во многом способствовали возрождению интереса к этому ремеслу в районе. Сегодня семейное дело продолжает старший сын.

За 60 лет совместной жизни Гариповы воспитали троих детей — Камиля, Чулпан и Алика. Сейчас династия насчитывает семерых внуков и троих правнучек, сообщил глава администрации Бураевского района Рушан Гараев.

Ранее бриллиантовую свадьбу отметили Николай Федорович и Валентина Ильинична Константиновы из города Октябрьского. 

Личный архив семьи Гариповых Предоставлено "Башинформу" семьей Гариповых
Личный архив семьи Гариповых Предоставлено "Башинформу" семьей Гариповых
Личный архив семьи Гариповых Предоставлено "Башинформу" семьей Гариповых
Фото: Личный архив семьи Гариповых | Предоставлено "Башинформу" семьей Гариповых
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