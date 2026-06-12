Семейная пара из Башкирии отметила бриллиантовую свадьбу

Супруги Николай Федорович и Валентина Ильинична Константиновы из города Октябрьский отпраздновали 60-летие совместной жизни – бриллиантовую свадьбу. В честь значимой даты паре организовали церемонию в местном ЗАГСе. Юбилярам вручили памятные подарки и передали поздравление от имени Главы Республики.

История любви Николая Федоровича и Валентины Ильиничны началась еще в юности. Девушка дождалась будущего супруга из армии. Затем молодые 11 июня 1966 года сыграли свадьбу. С тех пор и не расставались, воспитали двоих детей. На семейном пути их сближали общие интересы, особенно чтение, поделился историей Константиновых председатель Госкомюстиции Владимир Спеле.

Ранее чета Мифтаховых из Октябрьского отметила благодатную свадьбу – 70 лет совместной жизни.