Супруги Мифтаховы из Башкирии отметили 70 лет совместной жизни

В городе Октябрьском поздравили юбиляров супружеской жизни, семью Мифтаховых Тимергали Нуртдиновича и Галию Закиевну, проживших вместе 70 лет.
Супругу 97 лет, а супруге в ближайшее время исполнится 95 лет. Глава семьи — Тимергали Нуртдинович почти 50 лет проработал в компании «Башнефть», а его жена — Галия Закиевна 40 лет трудились на Октябрьской швейной фабрике. Супруги воспитали двух дочерей.
«При встрече юбиляры показали нам открытки от главы Республики Башкортостан, врученные за 50 и 60 лет совместной жизни, — рассказали в Госкомюстиции региона. — Благодатным юбилярам вручены памятный подарок и поздравительный адрес от имени Главы Башкортостана Радия Хабирова, подарки и поздравления от председателя Совета города Октябрьского Андрея Купавых и главы администрации Октябрьского Алексея Пальчинского».
70 лет супружеской жизни называется «благодатной» свадьбой — это символ благодарности и благословения за долгую и счастливую совместную жизнь.
Ранее семейная пара из Башкирии отметила бриллиантовый юбилей свадьбы.
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