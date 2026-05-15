Семейная пара из Башкирии отметила бриллиантовый юбилей свадьбы

Жители Октябрьского супруги Мальцевы Вячеслав Тимофеевич и Валентина Сергеевна отметили бриллиантовую свадьбу. Как сообщили в Госкомитете по делам юстиции, в отделе ЗАГС города Октябрьского в торжественной обстановке проведено чествование супружеской пары.
Вместе они уже 60 лет. Супруги более 40 лет трудились в профессиональном училище № 4 родного города.
Вячеслав Тимофеевич работал директором, заслуженный мастер профтехобразования Республики Башкортостан, отличник профессионально-технического образования России. Валентина Сергеевна трудилась преподавателем – отличник ПТО РФ.
Воспитали двоих детей, радуются внукам и правнукам.
Юбилярам супружеской жизни вручены памятный подарок и поздравительный адрес от имени Главы Республики Башкортостан.
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