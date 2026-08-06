Минздрав Башкирии опроверг информацию о ненадлежащей помощи беременной

В министерстве здравоохранения республики прокомментировали информацию, распространившуюся в социальных сетях, о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной жительнице Сибая в Белорецкой центральной районной больнице.

В ведомстве заявили, что сведения, опубликованные в соцсетях, не соответствуют действительности.

«В данном случае искусственное прерывание беременности не проводилось. Пациентка была доставлена в Белорецкую ЦКРБ в тяжёлом состоянии. Лечение проводилось согласно клиническим протоколам и стандартам и оказано в полном объеме. При оказании экстренной помощи врачи предприняли все меры для сохранения беременности, здоровья и жизни пациентки», — говорится в официальном комментарии минздрава.

Напомним, ранее Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В рамках расследования будут проведены необходимые экспертизы, в том числе для оценки качества оказанной медицинской помощи.