Минздрав Башкирии опроверг информацию о ненадлежащей помощи беременной

В министерстве здравоохранения республики прокомментировали информацию, распространившуюся в социальных сетях, о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной жительнице Сибая в Белорецкой центральной районной больнице.
В ведомстве заявили, что сведения, опубликованные в соцсетях, не соответствуют действительности.
«В данном случае искусственное прерывание беременности не проводилось. Пациентка была доставлена в Белорецкую ЦКРБ в тяжёлом состоянии. Лечение проводилось согласно клиническим протоколам и стандартам и оказано в полном объеме. При оказании экстренной помощи врачи предприняли все меры для сохранения беременности, здоровья и жизни пациентки», — говорится в официальном комментарии минздрава.
Напомним, ранее Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В рамках расследования будут проведены необходимые экспертизы, в том числе для оценки качества оказанной медицинской помощи.
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