В Башкирии завели дело по факту ненадлежащей медпомощи беременной

Следственные органы СК России по Башкирии возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью жительнице Сибая. В 2025 году девушка, находясь на шестом месяце беременности, обратилась в больницу Белорецка, где, по предварительным данным, ей была оказана некачественная медицинская помощь.

Дело возбуждено по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы, в том числе для оценки качества оказанной медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по РБ.

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