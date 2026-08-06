Пятница, 7 Августа 2026
Уфа
+26 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
18:08 (UTC+5), 06 Августа 2026

В Башкирии завели дело по факту ненадлежащей медпомощи беременной

Девушка, находясь на шестом месяце беременности, обратилась в больницу Белорецка, где, по предварительным данным, ей была оказана некачественная медицинская помощь.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

Следственные органы СК России по Башкирии возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью жительнице Сибая. В 2025 году девушка, находясь на шестом месяце беременности, обратилась в больницу Белорецка, где, по предварительным данным, ей была оказана некачественная медицинская помощь.

Дело возбуждено по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы, в том числе для оценки качества оказанной медицинской помощи»,  — говорится в сообщении пресс-службы  Следственного комитета по РБ.

Ранее стала известна предварительная причина крупного пожара в Уфе.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru