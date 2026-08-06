В Уфе назвали предварительную причину крупного пожара на Гвардейской

Днем 4 августа в многоквартирном доме № 63 по улице Гвардейской произошел серьезный пожар. Возгорание началось в квартире на седьмом этаже. По предварительным данным, причиной стало замыкание проводки в натяжном потолке. Пламя быстро распространилось, и в считанные минуты огонь охватил несколько этажей, сообщает Горобзор.ру со ссылкой на одну из потерпевших.
В результате пожара десятки семей остались без жилья. В беседе с журналистом портала девушка рассказала, что у ее родственников сгорела квартира, и призвала горожан помочь с разбором завалов.
По ее словам, помощь от администрации города жильцам пока не поступала, кроме временного размещения. В связи с этим жители Уфы организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.
Пункт приема открыт в школе № 137. Вещи принимаются ежедневно с 10 до 12 часов в холле центрального входа. Волонтеры принимают одежду (взрослую и детскую), обувь, постельное белье, полотенца, одеяла, моющие средства, средства личной гигиены и канцелярские товары. Все вещи должны быть чистыми и готовыми к использованию.
Ранее Башинформ сообщал о том, что огонь повредил 12 квартир. Спасено 86 человек. Людям также оказывают психологическую помощь.
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