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22:39 (UTC+5), 06 Августа 2026

Глава Башкирии призвал формировать экологическую культуру туристов

Республика последовательно делает природные объекты доступнее для путешественников, одновременно уделяя большое внимание их сохранению.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Сегодня на встрече с федеральными и региональными блогерами в сфере туризма Глава Башкирии отметил, что развитие туристической инфраструктуры требует бережного отношения к природе.

— Мы должны раскрывать потенциал наших территорий. Но вместе с этим важно формировать экологическую культуру, чтобы туристы бережно относились к природе, — подчеркнул Радий Хабиров.

Руководитель региона добавил, что в Башкортостане уделяют внимание и промышленному туризму. В республике сохраняют объекты горнозаводской цивилизации XVIII века, которые постепенно становятся частью туристических маршрутов. Также он рассказал о сохранении биоразнообразия в регионе — программе по восстановлению популяции зубров.

— Наши учёные подтвердили, что зубры исторически обитали на территории Башкортостана и современные природные условия подходят для их жизни. Поэтому мы начали программу по их разведению. Цель – создать самовоспроизводящееся стадо. Уже сегодня люди специально приезжают, чтобы увидеть этих величественных животных, — сказал Радий Хабиров.

Глава региона поблагодарил энтузиастов, которые помогают развивать туристические маршруты и продвигают Башкортостан в информационном поле.

— Чем больше у нас будет людей, которые искренне любят свою Родину и рассказывают о ней, тем лучше. Мы готовы поддерживать такие инициативы и оказывать необходимое содействие, — отметил Радий Хабиров.

Особое внимание участники встречи уделили развитию санаторно-курортного направления. Представители отрасли предложили провести в республике конференцию, посвящённую оздоровительному туризму. Радий Хабиров поддержал идею и поручил проработать вопрос её реализации.

— Башкортостан остаётся одним из лидеров этой сферы. Все наши государственные санатории работают с прибылью, многие принимают отдыхающих круглый год. Мы продолжаем направлять средства на их развитие и одновременно расширяем меры поддержки участников специальной военной операции, предоставляя им возможность бесплатно пройти санаторно-курортное лечение, — добавил руководитель региона.

Глава республики подчеркнул, что интерес к здравницам Башкортостана ежегодно растёт и среди гостей из других регионов.

Ранее федеральные блогеры признались в любви Башкирии.

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