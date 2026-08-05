В Уфе упавшие деревья повредили 12 автомобилей

Сильный ветер и дожди в столице Башкирии на прошлой неделе спровоцировали ряд ЧП. Как рассказал на оперативном совещании уфимской администрации начальник Управления гражданской защиты города Руслан Шайдуллин, зарегистрировано 32 случая падения деревьев.
«В семи случаях деревья рухнули на линии электропередачи, в 12 — на автомобили, в остальных — на дороги и тротуары», — уточнил главный спасатель города.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в городе стало больше коммунальных аварий. Причину назвал начальник управления по жизнеобеспечению Уфы Антон Тристан.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.