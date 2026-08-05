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16:07 (UTC+5), 05 Августа 2026

В Уфе упавшие деревья повредили 12 автомобилей

Фото: Соцсети Илвира Нурдавлятова | Макс
Наталья Овчарук

Сильный ветер и дожди в столице Башкирии на прошлой неделе спровоцировали ряд ЧП. Как рассказал на оперативном совещании уфимской администрации начальник Управления гражданской защиты города Руслан Шайдуллин, зарегистрировано 32 случая падения деревьев.

«В семи случаях деревья рухнули на линии электропередачи, в 12 — на автомобили, в остальных — на дороги и тротуары», — уточнил главный спасатель города.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в городе стало больше коммунальных аварий. Причину назвал начальник управления по жизнеобеспечению Уфы Антон Тристан.

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