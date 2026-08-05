В Уфе коммунальных аварий стало больше

За прошедшую неделю в столице Башкирии коммунальные службы города зафиксировали 40 аварийных отключений. Это на 10 случаев больше, чем за этот же период прошлого года. По словам начальника управления по обеспечению жизнедеятельности города Антона Тристана, это связано с коррозийными повреждениями систем водоснабжения.

Также городские власти сообщили о подготовке к отопительному сезону. Гидравлические испытания провели в 4186 многоквартирных домах, что составляет 81%. Из 151 дома с крышными газовыми котельными проверено 123. Готовность — 85%. Социальные учреждения города, то есть больницы, детские сады, школы, спортивные и культурные учреждения, готовы к предстоящему отопительному сезону на 84%.

По словам первого заместителя мэра Уфы Сергея Кожевникова, в сентябре городские коммунальные службы начнут заполнение системы отопления, а до 15 августа пройдет приемка всех соцучреждений и МКД.

И. о. главы уфимской администрации Рустам Шарипов назвал подготовку города к отопительному сезону главной летней задачей администрации и поручил подготовить все объекты в срок. Прием запланирован на 15 сентября.

Ранее Башинформ сообщал о проверке 6,4 тысячи домов по республике с зафиксированными нарушениями или нарушенными сроками готовности к отопительному сезону. Их обследуют специалисты Госкомжилстройнадзора Башкирии.