В Башкирии проверят готовность 6,4 тысячи домов к отопительному сезону

Целью инспекций станет состояние инженерных систем, коммуникаций, теплоизоляции трубопроводов и наружных стен. Известно, что за прошлый отопительный сезон в ведомство поступило 965 обращений по теплоснабжению и более 1,2 тысячи звонков.
«Подготовку к отопительному сезону мы на осень не откладываем. Как только тепло отключили, ресурсники, управляющие компании и муниципалитеты должны начинать следующий цикл. Это ремонты, гидравлические испытания, проверка инженерных систем. В республике более 18 тыс. многоквартирных домов, из них к центральному отоплению подключены 15,6 тыс. Поручил Госкомжилстройнадзору до 30 сентября проверить готовность МКД», — написал Назаров в своих соцсетях.
Напомним, готовность к подаче тепла в Уфе оценит специальная комиссия.
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