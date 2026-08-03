Жительнице Башкирии помогли получить заработанные деньги

Жительница Буздякского района столкнулась с обманом от работодателя, рассказали в прокуратуре РБ. В октябре 2025 года она устроилась флористкой в местное предприятие по продаже цветов и воздушных шаров. Через четыре месяца ей перестали выплачивать зарплату, а вскоре киоск и вовсе закрыли, не выплатив работнице задолженность в 30 тыс. рублей. За помощью она обратилась в прокуратуру, и предупреждение правоохранителей сработало — долг по зарплате перед ней закрыли.

Ранее сообщали: в январе-июне 2026 в республике свои просроченные зарплаты получили более тысячи работников 22 организаций на сумму почти 61 млн руб.