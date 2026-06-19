Работникам в Башкирии вернули 61 млн рублей просроченной зарплаты

Об этом сообщил первый замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников на заседании комиссии по вопросу своевременной выплаты зарплаты.

На заседании обсудили текущую ситуацию с выплатой заработной платы в Башкирии, а также меры, принимаемые для ликвидации задолженности в четырех организациях, имеющих совокупный долг по оплате труда в размере 7,9 млн рублей. Как пояснил представитель одной из таких организаций, расположенной в Советском районе Уфы, перед 21 работником полностью погашен долг по зарплате на 1,1 млн рублей.

Ранее Башинформ сообщил о том, что более 270 работодателей Башкирии представят около 2 тысяч вакансий на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «ПрофФест. Работа России. Время возможностей». Карьерное событие в рамках нацпроекта «Кадры» пройдет по всей стране в преддверии Дня молодежи — с 24 по 26 июня. В Башкирии оно объединит 62 площадки в городах и районах республики.