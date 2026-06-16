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11:50 (UTC+5), 16 Июня 2026

На всероссийской ярмарке в Башкирии предложат 2 тысячи вакансий

В Башкирии более 270 работодателей представят около 2 тысяч вакансий на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «ПрофФест. Работа России. Время возможностей», сообщили в пресс-службе минтруда региона.

Фото: Ксения Калинина | Архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Карьерное событие в рамках нацпроекта «Кадры» пройдет по всей стране в преддверии Дня молодежи — с 24 по 26 июня. В республике оно объединит 62 площадки в городах и районах республики.

«Ежегодно ярмарка трудоустройства становится отличной стартовой площадкой для студенческой молодежи, — отметил первый замминистра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрий Мельников. — В прошлом году по итогам двух этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства нашли работу в компаниях Башкортостана более 3 тысяч человек».

По словам Юрия Мельникова, ярмарка способствует созданию единой республиканской экосистемы для трудоустройства, профессиональной навигации и кадрового партнёрства. Помимо презентации вакансий, в программе практико-ориентированные мероприятия. В частности, тренинги по карьерному развитию и индивидуальные консультации карьерных экспертов, мастер-классы, профориентационные тесты, квизы, лектории и т. д. 

Представители компаний расскажут об уровне зарплат и социальных программах, возможностях профессионального роста, стажировке, программах наставничества и ответят на все интересующие вопросы. При желании прямо на ярмарке можно пройти собеседование и получить предложение о работе.

В Уфе Всероссийская ярмарка трудоустройства «ПрофФест. Работа России. Время возможностей» состоится 26 июня в Арт-Квадрате. Начало работы ярмарки — в 10.00.

Ранее статистики Башкирии назвали размер средней зарплаты в регионе.

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