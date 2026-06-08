Стала известна средняя зарплата в Башкирии

По данным Башстата, в Башкирии среднемесячная номинальная начисленная зарплата за январь – март 2026 года достигла 74 880 рублей. Это на 8,5 процента больше, чем год назад. В марте этого года размер средней зарплаты в регионе составил 77 171 рубль. Это на 6,9 процента больше, чем в марте прошлого года. При этом реальная начисленная зарплата в республике выросла за это время на 2,2 и 0,7 процента соответственно.
Как сообщал ранее Башинформ, в целом за январь – декабрь прошлого года средняя зарплата в республике превысила 74 390 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих за период определяется исходя из начисленного фонда зарплаты работников, деленного на среднесписочную численность работающих и на количество месяцев в периоде.
Начисленная зарплата включает налоги и удержания с работника. Социальные пособия, получаемые работающими из государственных и негосударственных внебюджетных фондов, не включаются в фонд заработной платы и среднемесячную зарплату.
Индекс реальной заработной платы рассчитывается для характеристики изменения покупательной способности заработной платы в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги. Исчисляется делением индекса номинальной заработной платы на индекс потребительских цен.
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