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14:52 (UTC+5), 03 Августа 2026

Врач из Башкирии спас пострадавших в ДТП под Уфой

Фото: ГАИ Башкирии | соцсети Айрата Рахматуллина
Иван Вавилов

На трассе Р-240 в районе села Рощинский в минувшие выходные столкнулись несколько автомобилей — в аварии пострадали четыре человека, включая ребенка.

Как сообщил глава минздрава РБ Айрат Рахматуллин, очевидцем происшествия стал и. о. заведующего операционным отделением Республиканской клинической больницы имени Куватова Эдуард Файзуллин. Медик не остался в стороне: он немедленно организовал первую помощь пострадавшим и до прибытия экстренных служб контролировал их состояние — следил за пульсом и дыханием, поддерживал в сознании.

Бригада скорой помощи прибыла через 10 минут. К этому моменту врач уже владел полной картиной состояния каждого пациента и детально передал информацию прибывшим медикам и сотрудникам МЧС.

минздрав Башкирии соцсети Айрата Рахматуллина
ГАИ Башкирии соцсети Айрата Рахматуллина
Фото: минздрав Башкирии | соцсети Айрата Рахматуллина
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Ранее Глава Башкирии наградил главврача больницы скорой помощи Ирину Карамову.

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