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12:32 (UTC+5), 03 Августа 2026

Глава Башкирии наградил главврача больницы скорой помощи Ирину Карамову

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии вручил медаль «За трудовую доблесть» главному врачу клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы Ирине Карамовой. Высокой награды она удостоена за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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«Это не моя заслуга, а признание работы коллектива клинической больницы скорой медицинской помощи, признание профессионализма учреждения, которое недавно отметило небольшой, но очень значимый для нас 35-летний юбилей. Я работаю главным врачом 25 лет. И сегодня за моей спиной полуторатысячный коллектив. Те, кто не выходит из операционных, не знает ни праздников, ни выходных, те, кто вносит основной вклад в сохранение жизней и продление здоровья. Спасибо всему нашему коллективу», – сказала руководитель медучреждения.

Как ранее писал «Башинформ», профессиональный стаж Ирины Карамовой – более 40 лет. Она прошла путь от медсестры, врача, заведующего отделением до заместителя главного врача и руководителя лечебного учреждения.

Заслуженный врач республики создала в Башкирии систему ранней помощи больным с инсультами по принципу «успеть за 4 часа», внеся вклад в разработку программ по снижению смертности от различных серьезных осложнений.

Много лет под руководством врача проводятся «Марафоны здоровья» в городах и районах Башкирии, цель которых — повысить информированность жителей о первых признаках и факторах риска инфаркта и инсульта.

Указом президента России Владимира Путина в июне 2023 года ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

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