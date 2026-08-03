Глава Башкирии наградил главврача больницы скорой помощи Ирину Карамову

«Это не моя заслуга, а признание работы коллектива клинической больницы скорой медицинской помощи, признание профессионализма учреждения, которое недавно отметило небольшой, но очень значимый для нас 35-летний юбилей. Я работаю главным врачом 25 лет. И сегодня за моей спиной полуторатысячный коллектив. Те, кто не выходит из операционных, не знает ни праздников, ни выходных, те, кто вносит основной вклад в сохранение жизней и продление здоровья. Спасибо всему нашему коллективу», – сказала руководитель медучреждения.

Как ранее писал «Башинформ», профессиональный стаж Ирины Карамовой – более 40 лет. Она прошла путь от медсестры, врача, заведующего отделением до заместителя главного врача и руководителя лечебного учреждения.

Заслуженный врач республики создала в Башкирии систему ранней помощи больным с инсультами по принципу «успеть за 4 часа», внеся вклад в разработку программ по снижению смертности от различных серьезных осложнений.

Много лет под руководством врача проводятся «Марафоны здоровья» в городах и районах Башкирии, цель которых — повысить информированность жителей о первых признаках и факторах риска инфаркта и инсульта.

Указом президента России Владимира Путина в июне 2023 года ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».