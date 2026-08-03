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20:12 (UTC+5), 03 Августа 2026

В Уфе ветераны СВО назвали сына в честь львиной отваги родителей

Во время обряда малышу дали имя Арслан. В переводе с тюркского так переводится его официальное имя - Лев.

Фото: Алсу Сулейманова | из архива героев публикации
Альфия Аглиуллина
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В семье ветеранов специальной военной операции Алины Маннановой и ее супруга Николая  прошёл обряд имянаречения. Торжественную церемонию для первенца провёл Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафич Таджуддин в Первой Уфимской соборной мечети.

Малышу дали имя Арслан, именно так с тюркского переводится официальное имя малыша -Лев. В этом имени — отголосок подвига мамы и папы.

Мужество в этой семье — не просто слово, а общая жизненная черта. Глава семейства — участник специальной военной операции, боевой офицер, вернувшийся с передовой. За проявленную доблесть он удостоен государственных наград РФ: медали «За отвагу», а также «За храбрость» I и II степеней.

Его супруга Алина — военный медик, спасавшая бойцов на линии боевого соприкосновения. Сегодня она — финалистка кадровой программы для ветеранов СВО «Герои Башкортостана», обладательница медали Луки Крымского, а также наград ЛНР «За спасение жизни» и «За волю и веру». Но и в мирной жизни она не перестаёт быть в строю: Алина является руководителем Учебного центра тактической медицины БГМУ, вошла в состав Молодёжной общественной палаты при Госсобрании республики, а также занимает пост заместителя председателя Ассоциации ветеранов СВО в Башкирии, где курирует вопросы медицинской и психологической реабилитации защитников Отечества.

Для Центрального духовного управления мусульман России поддержка семей военнослужащих — не просто долг, а веление души. Проведение имянаречения для ребёнка в семье ветеранов СВО стало ещё одним искренним жестом признательности тем, кто с оружием в руках защищал будущее нашей страны.

Ранее сообщалось, что участница СВО из Уфы с позывным «Игла» стала мамой.

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