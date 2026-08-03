В Уфе ожидается порывистый ветер

В Уфе в понедельник, 3 августа, будет ветрено и облачно, по данным Башгидрометцентра. Существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный с порывами до 14 м/с. Атмосфера днём прогреется до +25 градусов.

В управлении гражданской защиты Уфы напомнили, что при сильном ветре не нужно оставаться, а также парковать машины возле неустойчивых конструкций и деревьев — они могут упасть. Во время недавней грозы в городе было зафиксировано множество таких случаев.