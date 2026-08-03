В Башкирии выделили землю без торгов под спорткомплекс и новые дома

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжения о предоставлении земли в аренду без проведения торгов для двух инвестиционных проектов. Территории получат компании, которые построят там спортивный комплекс в Зубово и многоквартирные дома в Уфе.

Первый участок площадью почти 4,9 гектара находится в селе Зубово Уфимского района. Его отдали компании «Спорт Лайф» под приоритетный проект «Комплекс спортивных сооружений».

Второй расположен в Ленинском районе Уфы, его площадь — около 2 га. Он передан спецзастройщику «Мирас-2» для строительства двух многоэтажных жилых домов. При этом компания взяла на себя обязательство передать часть квартир городу.

Как следует из официального документа, 45 жилых помещений общей площадью более 1,6 тыс. квадратных метров получат уфимцы, чьи дома признаны аварийными и подлежат сносу. Ещё 7 квартир (не менее 372 «квадратов») передадут людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Башкирии три инвестпроекта на 1 млрд рублей получили статус приоритетных.