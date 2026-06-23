В Башкирии три инвестпроекта на 1 млрд рублей получили статус приоритетных

Включение проектов в перечень приоритетных позволяет инвесторам претендовать на получение государственной поддержки. Ранее эти три проекта были одобрены руководством республики на «Инвестиционном часе».

Так, в Октябрьском районе Уфы компания «Ирбис РБ» собирается открыть автозаправочную станцию с минимаркетом, кафе и пунктом заправки сжиженным углеводородным газом. Инвестор вложит 293 млн рублей и намерен создать 20 новых рабочих мест. На данный момент компания уже реализовала два инвестпроекта в регионе. В будущем планируется создание сети аналогичных объектов.

Второй инвестпроект предполагает строительство в Уфимском районе единого комплекса со станцией зарядки электроавтомобилей, бесконтактной автомойкой, шиномонтажом и кафе. Компания «Акинвест» намерена вложить 100 млн рублей и создать восемь новых рабочих мест.

В планах у третьего инвестора –- компании «Лукойл-Транс» – увеличить поставки дизтоплива на 20% через создание и реконструкцию объектов магистрального нефтепродуктопровода с сохранением 69 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составит примерно 587 млн рублей.

Отметим, в Башкирии безвозмездно оказывают комплексную поддержку инвесторам в формате «одного окна». Так, например, для будущих объектов дорожного сервиса выбранные площадки прошли анализ на соответствие планируемому использованию, экологическим и градостроительным нормам. Кроме того, проработаны вопросы, касающиеся возможности примыкания к существующей дорожной сети, подключения к инженерным коммуникациям.

Ранее в Башкирии выделили участок без торгов для придорожного отеля, сообщал Башинформ.