В Башкирии выделили участок без торгов для придорожного отеля

Компания «ТриА Девелопмент» получила земельный участок в аренду без торгов площадью 1,3 га в Уфимском районе. Инвестор намерен построить здесь придорожный отель на 45 номеров, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, на участке разместятся кафе, вендинговые автоматы и паркинг. Инвестиции в проект составят примерно 221 млн рублей. Благодаря реализации этого инвестпроекта будет создано 16 новых рабочих мест.

«Предоставление земли является адресным инструментом для реализации конкретных, социально значимых проектов, таких как придорожный отель в Уфимском районе. Но важно понимать, что это часть большой системной работы. Только с начала этого года мы таким образом поддержали 10 проектов, предоставив предпринимателям более 15,6 га земли. Наша работа состоит в том, чтобы каждый предприниматель, чья инициатива несёт пользу республике, мог уверенно реализовывать свои планы», — заявила вице-премьер правительства — министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

Ранее проект представили руководителю республики Радию Хабирову на «Инвестчасе», по результатам рассмотрения которого он был включен в Перечень приоритетных инвестпроектов РБ. Далее инвестор подписал соглашение о защите и поощрении инвестиций с правительством региона, а Глава Башкирии — распоряжение о выделении соответствующего участка компании «ТриА Девелопмент». Это позволило компании получить господдержку.