В Башкирии рассмотрят возможность увеличения приема в колледжи

Четыре заявления на одно место. Это средний результат приемной кампании в ссузы Башкирии в 2026 году. Об этом сообщил руководитель республики Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

«Ребята подают заявления в несколько колледжей. Но в целом в этом году мы видим рост. Если в прошлом году 62% девятиклассников выбирали колледжи, то в этом — 67%. Это связано и с материальной базой, и 35 колледжей вошли в проект „Профессионалитет“», — объяснил тенденцию роста министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин.

Глава региона Радий Хабиров отметил, что ребята, которые не прошли на места в колледжах, в дальнейшем чтобы не потерялись.

«Они же возвращаются в 10 класс. Если мы дальше развиваем и поддерживаем тенденцию, необходимо думать об увеличении приема, чтобы ребята получили возможность учиться у нас здесь. Это, наверное, стратегическая задача, но думать надо», — поручил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал о выплатах 100-балльникам, которые поступают в вузы республики.