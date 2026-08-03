Радий Хабиров предложил использовать «Поезда здоровья» в парке «Патриот»

Юные курсанты военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова могли бы проходить обследование в рамках проекта «Здоровая республика — здоровый регион.» Такую идею высказал Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства в ЦУРе.
По словам министра просвещения республики Ильдара Мавлетбердина, за год число старшеклассников, обучающихся в «Патриоте», достигает 8-9 тысяч.
«Можно поставить один специализированный медицинский комплекс. Для диспансеризации. Пока один класс бегает и занимается, другой может пройти обследование. Продумайте вопрос», — обратился Радий Хабиров к министру здравоохранения республики Айрату Рахматуллину.
Напомним, сегодня стало известно о том, что минздрав республики закупил дополнительно четыре специализированных автомобиля. Медицинские комплексы на колёсах будут предназначены для осмотра детского населения. Подробнее – в этой публикации «Башинформа».
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