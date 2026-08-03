Радий Хабиров назвал День ВДВ народным праздником Башкирии

Радий Хабиров уверен, что в Башкирии День воздушно-десантных войск стал по-настоящему народным праздником. Об этом Глава региона сказал во время оперативного совещания правительства в ЦУРе.

Руководитель республики поблагодарил глав администраций муниципалитетов, которые организовали праздник в городах и районах.

«Хорошая, добрая традиция, — сказал Радий Хабиров. — Начинайте готовиться к проведению Дня ВДВ в следующем году».

Напомним, 2 августа в Башкирии прошли праздничные мероприятия, посвящённые 96-й годовщине со дня образования ВДВ. Главная площадка традиционно развернулась на территории военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе. Подробнее – в этой публикации «Башинформа».