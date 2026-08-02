Радий Хабиров поздравил бойцов и ветеранов ВДВ России с праздником

Перед посещением праздничной площадки руководитель региона ознакомился с ходом строительства духовно-просветительского центра — мечети и часовни, которые возводят в память о военнослужащих, отдавших свои жизни за Родину. Старт реализации этого проекта Радий Хабиров дал в мае 2026 года. Открыть центр планируют 4 ноября.

— Мы расположили два объекта рядом, потому что, независимо от религии, наши воины поддерживают и защищают друг друга, являются примером крепкой дружбы, — отметил руководитель республики. — Каждый, кто захочет прийти и помолиться за наших героев, получит такую возможность.

Руководитель региона также принял участие в церемонии открытия бюста Героя Советского Союза Василия Маргелова и учебно-тренировочного воздушно-десантного комплекса.

На центральной площадке мероприятия Глава Башкортостана поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с праздником и вручил государственные награды республики.

— ВДВ — в числе самых боеспособных родов войск Вооружённых Сил нашей страны. Они принимали участие во всех вооружённых конфликтах, которые вела наша страна, защищая свои интересы, суверенитет, своих граждан. Это и Великая Отечественная война, и Афганистан, и Северный Кавказ. А сегодня это — специальная военная операция, — подчеркнул Радий Хабиров. — Мы, жители республики, с огромным уважением относимся к тем, кто прошёл эту нелёгкую службу. Голубой берет — это не только гордость, это огромная ответственность. Потому что на вас, дорогие ветераны, смотрят наши жители. Искренне благодарю вас за то, что являетесь настоящей опорой нашего государства.