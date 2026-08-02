Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках

Сегодня в городах и районах Башкирии продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки, стартовавшие на этой неделе в пятницу, 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.

Традиционно на таких ярмарках можно купить натуральные, свежие продукты местного производства. За три дня, с 31 июля по 2 августа сельскохозяйственные ярмарки состоятся в 35 городах и районах республики. Будет организовано 45 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте Минторга РБ по ссылке.

Так, например, в Уфе ярмарочная торговля будет вестись сегодня на улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта, сообщал ранее Башинформ.