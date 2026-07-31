В Уфе состоятся ярмарки выходного дня

Уфимцев вновь ждут на сельскохозяйственных ярмарках, сообщили в мэрии.

В Уфе 1 и 2 августа состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральные продукты, включая мед, фрукты и овощи напрямую от башкирских производителей.

В субботу и воскресенье ярмарочную торговлю организуют на площадках на улице Рабкоров, 20 и перед Дворцом спорта.

Ранее Башинформ сообщил о том, что пшеница из Башкирии востребована за рубежом.